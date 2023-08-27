الدوري الفرنسي.. ليون يحصد أول نقطة وانتصارات غير مألوفة بالموسم الجديد

فاز لوريان وميتز وستاد رانس على نحو غير مألوف بمبارياتهم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الأحد 27-8-2023) فيما نال أولمبيك ليون أول نقطة بالموسم الجديد خلال تعادل مع نيس دون أهداف.

وخسر ليون، الذي يقوده لوران بلان مدرب منتخب فرنسا السابق، أول مباراتين ليدخل في مأزق مبكر.

جاءت المباراة متواضعة ولم يجتهد ليون كثيرا لتغيير وضعه لكن تجنب الهزيمة الثالثة على التوالي أشعره ببعض الارتياح.

تقدم لوريان بهدفين سريعين في طريقه للفوز 4-1 على ليل محققا انتصاره الأول بالموسم.

واحتاج القائد لوران أبيرجيل إلى 90 ثانية ليفتتح التسجيل مستغلا تمريرة خاطئة من الحارس لوكاس تشيفالييه، وضاعف جوليان بونسو النتيجة بتسديدة قوية في سقف الشباك.

وقلص جوناثان ديفيد الفارق مبكرا في الشوط الثاني لكن رومان فيفر أعاد توسيع الفارق بتسديدة فوق الحارس ثم أكمل فينسن لي جوف الرباعية.

وأحرز الوافد الجديد تيدي توما هدفين من ركلة حرة وتسديدة مباشرة رائعة ليقود رانس للفوز 3-1 على مضيفه مونبلييه وهو انتصاره الثاني على التوالي.

وارتقى رانس للمركز الثالث ولديه ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف المتصدرين موناكو وأولمبيك مرسيليا.

وفاز المدرب باتريك فييرا بمباراته الثانية على التوالي بملعبه مع فريقه الجديد ستراسبورج خلال التغلب على تولوز 2-صفر.

افتتح المهاجم الجديد إيمانويل إمينجا التسجيل من ضربة رأس في الدقيقة 51 وأضاف جان-ريسنر بليجراد هدفا متأخرا ليرفع ستراسبورج رصيده إلى ست نقاط.

وفاز ميتز الصاعد للأضواء 1-صفر على كليرمو بهدف جورجيس ميكاوتازده ليجبر مضيفه على القبوع في ذيل الترتيب بعد ثلاث هزائم.

وتعادل لوهافر الصاعد من الدرجة الثانية 2-2 مع رين في وقت سابق بعد أن حول تأخره 2-صفر بعد 24 دقيقة.