الدوري الفرنسي.. موناكو يلحق الهزيمة الثانية تواليا بسان جيرمان

عمق فريق موناكو جراح غريمه التقليدي باريس سان جيرمان، بعدما أذاقه مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي.

ودخل فريق العاصمة الفرنسية المباراة جريحا، بعدما خرج من كأس فرنسا، الأسبوع الماضي، عقب الهزيمة في مباراة الكلاسيكو ضد مارسيليا.

الهزيمة لم تكن الأمر السلبي الوحيد، حيث تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة في تلك المباراة، ليغيب عن مباراة موناكو.

ولحق ميسي بزميله الفرنسي كيليان مبابي، والذي تعرض للإصابة هو الآخر في وقت سابق، ليكونا مُهددين بالغياب عن مباراة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وعمق موناكو جراح باريس سان جيرمان، بعدما فاز عليه بنتيجة 1-3، مساء السبت، على ملعب لويس الثاني، في الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي.

موناكو فاجأ الباريسيين بتسجيل هدفين عن طريق ألكسندر جولوفين ووسام بن يدر في الدقيقتين الرابعة والـ18 من عمر المباراة.

ورغم أن زايري إيمري قلص النتيجة للفريق الباريسي في الدقيقة 39، لكن وسام بن يدر سجل الهدف الثالث لموناكو في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

الهزيمة كانت الثالثة التي يتعرض لها باريس سان جيرمان في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، ليتوقف رصيده عند 54 نقطة في صدارة الترتيب.

في المقابل، حقق موناكو انتصاره الثالث على التوالي، ليقفز إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة.