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الدوري اللبناني.. الأنصار يتلقى هزيمة قاسية أمام النجمة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - مارس - 2023 8:28 مساءً
من مباراة الأنصار والنجمة

من مباراة الأنصار والنجمة

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ألحق النجمة الثالث خسارة أولى بالأنصار 3 – 2 (الشوط الأول 0 – 0)، في المباراة التي أجريت بينهما عصر (الأحد 5-3-2023) في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الرابعة، قبل الأخيرة إيابا، من مجموعة الصدارة بالدوري العام اللبناني الـ63 في كرة القدم.

سجل للأنصار السنغالي الحاج مالك (2)، وللنجمة خليل بدر والبرازيليان جيفينيو وماتيوس.

وبهذه النتيجة، تراجع الأنصار الى مركز الوصيف بفارق نقطة عن العهد حامل اللقب، وانحصر التنافس بين الأنصار صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة 14 والعهد الساعي الى لقب تاسع يكسر به شراكته مع النجمة في عدد مرات الفوز بالبطولة.

ويلتقي العهد والانصار في المرحلة الخامسة الأخيرة الأسبوع المقبل في “مباراة اللقب”، بأفضلية التعادل والفوز للعهد، في مقابل الفوز فقط للأنصار.

وعلى ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، فاز البرج على ضيفه الشباب الغازية 3 – 2. وسجل للبرج حسين العوطة ومحمد حمود وريتشاردز. وللشباب الغازية عماد غدار وشادي جوني.

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