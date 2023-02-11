الدوري اللبناني.. النجمة ينتزع فوزاً ثميناً من شباب الساحل

جدد النجمة فوزه على شباب الساحل 4 – 1، في المباراة التي أجريت بينهما عصر (السبت 11-2-2023) في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الاولى إيابا من مجموعة الصدارة للفرق الستة الأولى بالدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.

وافتتح الظهير علي حمام التسجيل للنجمة بكرة رأسية اثر ضربة ركنية في الدقيقة الثانية. وسجل خليل بدر ثلاثية “هاتريك”. في حين سجل بوبي اصابة الساحل.

مجموعة الهبوط.

وفي المرحلة الأولى إيابا من مباريات مجموعة ‏الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12، فاز التضامن صور على ضيفه السلام زغرتا 1 – 0 سجلها عدنان السلوم، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب صور البلدي.

وابتعد التضامن في الصدارة، وضمن عمليا البقاء، في حين ازداد موقف السلام زغرتا صاخب القاع حرجا.

وعلى ملعب الصفاء في وطى المصيطبة، تعادل الصفاء وضيفه الحكمة بيروت سلبا 0 – 0.

بطولة دون 20 سنة

توج فريق العهد بلقب بطولة دوري دون 20 سنة للموسم الرياضي 2022-2023، للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على التضامن صور 1-0 في الأسبوع العشرين والأخير، على ملعب صور البلدي.

وسجل كريم فاضل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81.

وتصدر العهد دوري دون 20 سنة برصيد 51 نقطة، وحل التضامن ثانيا بـ49 نقطة والأنصار ثالثا بـ35 نقطة.

وبعد نهاية المباراة، سلم أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف كأس البطولة الى كابتن فريق العهد محمود زبيب. وتسلم هادي دكور جائزة هداف البطولة بعد احرازه 18 هدفا، كما تسلم حارس التضامن صور كريم عرب جائزة افضل حارس مرمى في البطولة.