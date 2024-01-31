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الدولار يصعد مع ترقب قرار أسعار الفائدة الأمريكية

منذ 9 دقائق
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

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مع ترقب المتعاملين قرار أسعار الفائدة الأمريكية اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، يتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ سبتمبر أيلول بينما يتحرك الين صوب أكبر انخفاض في أكثر من عام.

ودفع التباطؤ الحاد في التضخم بأستراليا الدولار الأسترالي للتراجع 0.5 بالمئة إلى 0.6567 دولار أمريكي وارتفعت السندات مع مواصلة المستثمرين الرهان على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار قليلا إلى 1.0817 لليورو واستقر عند 147.67 ين خلال التعاملات الآسيوية.

وصعد الدولار 2.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا الشهر مع تقليص الأسواق توقعاتها بشأن سرعة وحجم خفض أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية ورفض من محافظي البنوك المركزية.

وانخفض الين أكثر من 4.5 بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر ويتجه نحو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو حزيران 2022، إذ تترك بيانات الأجور الضعيفة وتباطؤ التضخم مجالا لبنك اليابان المركزي ليتأنى في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة إلى 103.60. وهبط الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2675 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة.

واستقر اليوان عند 7.1817 اليوم الأربعاء، بانخفاض واحد بالمئة خلال الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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