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الذكاء الاصطناعي وكوكاكولا.. نكهة جديدة قادمة من المستقبل

منذ 49 دقيقة
كوكاكولا

كوكاكولا

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مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي واستخدامه في قطاعات مختلفة، ليصل إلى المشروبات الغازية تلك المرة عبر شركة Coca-Cola التي استخدمت التقنية الوليدة في ابتكار نكهة جديدة.

وكشفت شركة الأغذية عن إصدار محدود لمشروب Y3000 soda ووصفته بأنه مشروب قادم من المستقبل وشارك في تطويره الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع البشر.

ووصفت Coca-Cola نكهة مشروبها الجديد بأنه “عملية على خطوتين”، الأولى حدثت عبر الباحثين في الشركة الذين جمعوا اتجاهات وتفضيلات أساسية للنكهة لفهم ما يتصوره المستهلكون حول النكهات المستقبلية.

أما الخطوة الثانية فحدثت عبر الذكاء الاصطناعي، إذ تم دمج التصورات الأولى مع الخاصة به.

ولم تكشف Coca-Cola عن أي مذاق تشبه نكهة مشروبها الجديد، لكنها ستكون متاحة في كل من الإصدارين التقليدي والخالي من السكر.

فيما ستكون أميركا وكندا والصين وأوروبا وإفريقيا ضمن الأسواق التي ستستقبل مشروب Y3000 ضمن المنتجات الخالية من السكر.

أما المستهلكون في أميركا وكندا فبإمكانهم الوصول إلى نسخة المذاق الأصلي من المشروب.

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