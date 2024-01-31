الذهب يتجه لخسارة شهرية مع قرار المركزي الأمريكي

مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات سريعة وكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية في ضوء متانة الاقتصاد، تتجه أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، نحو تسجيل أول انخفاض شهري في أربعة أشهر، وذلك قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 2048.12 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسعار 1.3 بالمئة منذ بداية الشهر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2033.30 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس “يبدو أن الارتفاع الموسمي للذهب قد وصل مبكرا، لذلك ليس من المفاجئ أن نراه يواجه صعوبات في يناير كانون الثاني… يتقبل المتعاملون ببطء التعليقات الأقل ميلا للتيسير من مجلس الاحتياطي الاتحادي عما كانوا يأملون في ديسمبر كانون الأول”.

ووفقا لتطبيق احتمالات أسعار الفائدة آي.آر.بي.آر التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بحوالي 130 نقطة أساس خلال عام 2024، بانخفاض عن الرهانات التي تزيد عن 160 نقطة أساس في نهاية عام 2023.

وتراجعت فرص خفض أسعار الفائدة في مارس آذار إلى 44 بالمئة من حوالي 90 بالمئة قبل شهر.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل شهر له منذ سبتمبر أيلول، بمكاسب تزيد عن اثنين بالمئة حتى الآن في يناير كانون الثاني.

وينتهي اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم. وبينما من المتوقع أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش بحثا عن مؤشرات على تخفيضات مستقبلية لأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 918.36 دولار، واستقر البلاديوم عند 976.07 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لانخفاض شهري.