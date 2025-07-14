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"الذوق العالي".. ديو غنائي جديد يجمع تامر حسني ومحمد منير

14 - يوليو - 2025
الكينغ محمد منير والنجم تامر حسنى

الكينغ محمد منير والنجم تامر حسنى

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طرحت شركة روتانا برومو ديو الكينغ محمد منير والنجم تامر حسنى والذي يحمل اسم “الذوق العالي”، ومن المقرر طرحه قريباً.

أغنية “الذوق العالى” من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم، وقد تم تصوير أجزاء من كليب الأغنية بمنزل الكينج محمد منير.

وكان الكينج محمد منير، قد كشف فى وقت سابق خلال تصريحات إعلامية عن كواليس هذا التعاون مع النجم تامر حسنى، قائلاً: الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت.

وأضاف، أنه مبسوط بالتعاون في أغنية مع تامر حسنى، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، حيث إن فكرتها جديدة.

وتعد الأغنية بمثابة أول ديو غنائى يجمع بين محمد منير وتامر حسني، وهو ما يحمل مفاجأة سارة لكل جمهور النجمين ممن اعتادوا منهم على بصمات غنائية مميزة خلال مسيرتهما.

 

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