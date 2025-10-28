الروائي النيجيري ولي سوينكا يعلن أن أمريكا ألغت تأشيرته

قال ولي سوينكا، الروائي النيجيري الحائز على جائزة نوبل، اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ألغت تأشيرة الدخول لغير المهاجرين التي أصدرتها له العام الماضي وطالبته بإعادة التقديم إذا رغب في زيارة الولايات المتحدة مرة أخرى.

وكان الروائي البالغ من العمر 91 عاما قال عام 2016 إنه مزق بطاقة الإقامة الدائمة الأمريكية احتجاجا على انتخاب الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى.

وقضى سوينكا فترات تدريس منتظمة في جامعات أمريكية منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين بعد حصوله على جائزة نوبل في الأدب عام 1986.

وعرض سوينكا اليوم على الصحفيين نسخة من رسالة وصلته من القنصلية الأمريكية في لاجوس تطالبه بإحضار جواز سفره لإلغاء التأشيرة.

ولم ترد السفارة الأمريكية في نيجيريا على طلب للتعليق حتى الآن.