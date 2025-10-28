الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الروائي النيجيري ولي سوينكا يعلن أن أمريكا ألغت تأشيرته

منذ 55 دقيقة
ولي سوينكا

ولي سوينكا

A A A
طباعة المقال

قال ولي سوينكا، الروائي النيجيري الحائز على جائزة نوبل، اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ألغت تأشيرة الدخول لغير المهاجرين التي أصدرتها له العام الماضي وطالبته بإعادة التقديم إذا رغب في زيارة الولايات المتحدة مرة أخرى.

وكان الروائي البالغ من العمر 91 عاما قال عام 2016 إنه مزق بطاقة الإقامة الدائمة الأمريكية احتجاجا على انتخاب الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى.

وقضى سوينكا فترات تدريس منتظمة في جامعات أمريكية منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين بعد حصوله على جائزة نوبل في الأدب عام 1986.

وعرض سوينكا اليوم على الصحفيين نسخة من رسالة وصلته من القنصلية الأمريكية في لاجوس تطالبه بإحضار جواز سفره لإلغاء التأشيرة.

ولم ترد السفارة الأمريكية في نيجيريا على طلب للتعليق حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

نسرين وأحمد عز من فيلم ولاد رزق
بطريقة ساخرة.. هكذا علقت نسرين أمين على صورة أحمد عز ومونيكا بيلوتشي
النجمان زينة ومحمد فراج
بالفيديو.. سقوط زينة أثناء تصوير مسلسل " ورد وشوكولاتة"
النجمة السورية نور علي
نور علي تكشف سر بدايتها الفنية.. وتعلق: هذا صاحب الفضل!

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟