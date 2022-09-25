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الروسية سامسونوفا تحرز ثالث لقب خلال شهرين في طوكيو

منذ ساعة واحدة
لودميلا سامسونوفا

لودميلا سامسونوفا

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عززت الروسية لودميلا سامسونوفا سجل انتصاراتها في المباريات النهائية إلى 4-صفر بالفوز اليوم الأحد على منافستها الصينية تشينغ شينوين 7-5 و7-5 لتفوز بلقب بطولة بان باسيفيك للتنس في العاصمة اليابانية طوكيو.

بهذا الانتصار عززت سامسونوفا مسيرة نجاحها على الملاعب الصلبة بالفوز بثالث لقب خلال شهرين.

وكان انتصار اليوم الفوز رقم 18 للاعبة الروسية (23 عاما) في 19 مباراة بينما كانت هزيمتها الوحيدة منذ يوليو تموز الماضي أمام الأسترالية آيلا تومليانوفيتش في الدور الرابع (دور 16) في بطولة أمريكا المفتوحة.

وتوجت سامسونوفا المصنفة 30 عالميا بلقبين متتاليين في واشنطن وكليفلاند قبل خوض أمريكا المفتوحة على الملاعب الصلبة في نيويورك والآن ستتقدم في قائمة التصنيف الدولية الجديدة غدا الاثنين لتصبح ولأول مرة طوال مسيرتها مباشرة خارج قائمة أول 20 مصنفة عالميا.

وقالت سامسونوفا في الملعب بعد الفوز “رائع. لا أجد الكلمات للتعبير الآن. أحتاج إلى قليل من الوقت.

“كانت مباراة صعبة فعلا. إنها تلعب بطريقة رائعة. كانت مواجهة قوية جدا. لقد قاتلنا على كل نقطة. المباراة كانت صعبة”.

وأضافت اللاعبة الروسية الفائزة “قدمت أنا أداء عاليا في جميع المباريات الخمس التي لعبتها. وأنا سعيدة للغاية بما قدمت”.

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