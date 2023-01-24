الروسي ختشانوف يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة

تأهل كارين ختشانوف إلى قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة بعدما انسحب الأمريكي سيباستيان كوردا عقب تأخره 7-6 و6-3 و3-صفر اليوم الثلاثاء.

وتقدم المصنف 18 بنتيجة 4-1 قبل أن يستعيد كوردا توازنه ويصل إلى شوط فاصل، لكن اللاعب الروسي حسم أول مجموعة بضربة خلفية قوية.

وعانى كوردا، الذي فاز والده بيتر باللقب في ملبورن بارك عام 1998، في ضرباته الأمامية وبدا أن لديه إصابة في معصمه الأيمن خلال المجموعة الثانية، قبل أن يتعرض إرساله للكسر ويتقدم ختشانوف 4-3 ثم يعزز اللاعب البالغ عمره 26 عاما تفوقه.

ومع التأثر بالإصابة والتأخر الكبير في النتيجة، خسر المصنف 29 شوط إرساله مبكرا في المجموعة الثالثة قبل أن يعلن انسحابه.

وسيلعب ختشانوف في قبل النهائي مع ستيفانوس تيتيباس أو ييري ليتشكا.