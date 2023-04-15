الروسي روبليف يبلغ نهائي بطولة مونت كارلو للتنس

تأهل الروسي اندريه روبليف إلى ثالث نهائي في بطولات الأساتذة للتنس بعد تحويل تأخره بمجموعة في مونت كارلو ليهزم الأمريكي تيلور فريتز 5-7 و6-1 و6-3 في ملعب رينييه الثالث اليوم السبت.

والتقى اللاعبان بانتظام في بطولات الأساتذة وكانت لفريتز اليد العليا بفوزه في ثلاث مباريات متتالية ضد روبليف، لكن اللاعب الروسي انتصر في المواجهة التي تم تعليقها لما يقرب من ساعتين في المجموعة النهائية بسبب الأمطار.

وقال روبليف المصنف الخامس للصحفيين “كان الأمر صعبا حقا أمام تيلور الذي خسرت أمامه ثلاث مرات. صعب للغاية بالنسبة لي ذهنيا للعب ضده.

“لكنني بدأت أشعر بأنني سأحظى بالفرص. وبعد ذلك قدمنا مباراة رائعة وتمكنت من الفوز”.

وبدأ فريتز بشكل سيء وخسر إرساله في أول شوط حيث كان اللاعب الأمريكي يحدق في أرضية الملعب الذي تألق عليه عندما أطاح بحامل اللقب ستيفانوس تيتيباس، الذي كان في المدرجات يشاهد مباراة قبل النهائي.

ووجد فريتز نفسه متأخرا بنتيجة 2-صفر بل وحطم مضربه في حالة من الإحباط، لكنه حول الدفة لصالحه من خلال تبادل الضربات مع روبليف ليدرك التعادل في المجموعة 3-3 ثم تعادلا مرة أخرى 5-5 بعد تبادل كسر إرسال بعضهما البعض.

وأتيحت الفرصة لروبليف ليرسل لحسم المجموعة لكن فريتز استغل النقطة الرابعة على التوالي لكسر إرساله ليفوز بالمجموعة الأولى حيث طلب منافسه الروسي استراحة لدخول الحمام قبل المجموعة الثانية.

لكن مع زيادة الغيوم في السماء كان روبليف لا يمكن إيقافه في المجموعة الثانية وأرسل 11 ضربة ناجحة بينما فقد فريتز زخمه وفشل في استغلال أي نقطة لكسر إرسال منافسه الروسي وارتكب 17 خطأ سهلا ليفرض روبليف على منافسه خوض مجموعة فاصلة.

وكانت لفريتز اليد العليا في المجموعة الثالثة حيث جعل الجماهير تقف على قدميها في مرحلة ما بعد أن فاز الأمريكي بنقطة مرهقة بعد 40 ضربة متبادلة، لكن روبليف كسر إرسال منافسه على الفور ليدرك التعادل ثم تقدم 3-2 قبل توقف المباراة بسبب الأمطار.

وكسر روبليف إرسال منافسه في الشوط الأول بعد العودة من التوقف ليحافظ على أفضليته بينما ارتفع عدد الأخطاء السهلة لفريتز المحبط بعد استئناف المباراة.

ورغم أن فريتز أنقذ ثلاث نقاط للفوز بالمباراة والإرسال معه، إلا أن روبليف حسم المباراة في الشوط التالي والإرسال معه ليتأهل للمباراة النهائية حيث سيلتقي مع الفائز من مباراة يانيك سينر أو هولجر رونه.