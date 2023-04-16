الروسي روبليف يحرز لقب بطولة مونت كارلو للأساتذة

استغل أندريه روبليف توتر هولجر رونه ليحرز لقب بطولة مونت كارلو للأساتذة إذ حسم اللاعب الروسي المباراة لصالحه بنتيجة 5-7 و6-2 و7-5 ، الأحد.

وحافظ المصنف الخامس في البطولة على هدوئه أمام منافسه البالغ عمره 19 عاما ليحقق أكبر لقب في مسيرته.

وتأخر روبليف البالغ عمره 25 عاما بنتيجة 4-1 في المجموعة الفاصلة لكنه انتفض وحسم المواجهة من الفرصة الثانية بضربة إرسال ساحقة.

ونال روبليف لقبه الأول في ثلاث مرات بلغ فيها نهائي بطولات الأساتذة إذ سبق أن خسر في مونت كارلو وسينسناتي في 2021.

وقال اللاعب الروسي “لا أعلم ماذا أقول، أنا سعيد جدا، عانيت كثيرا لتحقيق هذا اللقب”.

واحتاج رونه، الذي برز اسمه في فرنسا المفتوحة في العام الماضي عندما بلغ دور الثمانية، إلى ثلاث ساعات للتفوق على الإيطالي يانيك سينر في قبل النهائي.

وانتصر روبليف على الأمريكي تيلور فريتز في ثلاث مجموعات، وكان الإرهاق عاملا مؤثرا في المباراة النهائية.

وتقدم رونه، وهو أصغر من يبلغ النهائي في مونت كارلو منذ رافائيل نادال في 2005، بنتيجة 4-2 في المجموعة الأولى من الفرصة الثانية لكسر الإرسال.

لكن روبليف رد كسر الإرسال في الشوط التالي بعد خطأ سهل من رونه.

وأطاح اللاعب الروسي بضربة أمامية ليخسر إرساله الثاني في المجموعة التي حسمها رونه.

وبعد تبادل كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية، فقد رونه إرساله ثم حافظ روبليف على إرساله ليتقدم 4-2.

وكسر روبليف إرسال منافسه دون خسارة أي نقطة قبل أن يدرك التعادل في المباراة في ظل توتر رونه.

وسدد اللاعب الدنمركي كرة مذهلة ليكسر إرسال منافسه في المجموعة الفاصلة ليتقدم 3-صفر ثم 4-1.

لكن روبليف لم يستسلم وبعد كسر إرسال منافسه في الشوط السابع، كرر كسر الإرسال، ووجه الحكم تحذيرا للاعب الدنمركي بسبب إلقاء كرة في المدرجات في الشوط 11.