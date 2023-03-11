الروسي مدفيديف يتأهل إلى الدور الثالث في بطولة إنديان ويلز

بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور الثالث في دورة إنديان ويلز الأمريكية، أولى دورات الألف نقطة للماسترز في التنس، بفوزه على الأمريكي براندون ناكاشيما بمجموعتين دون رد، السبت.

واحتاج النجم الروسي المصنف خامسا لساعة و26 دقيقة لتجاوز عقبة منافسه الأمريكي بواقع 6-4 و6-3.

وفاز مدفيديف بالمباراة الـ15 له على التوالي، محققا رقما قياسيا شخصيا لأطول سلسلة انتصارات في موسم واحد.

ويلعب مدفيديف في الدور المقبل ضد البيلاروسي إيليا إيفاشكو.

تأهل نوري

في وقت سابق تغلب البريطاني كاميرون نوري على التايواني تونج-لين وو 6-2 و6-4.

وكسر نوري، بطل 2021، إرسال وو أربع مرات في طريقه للفوز وسيواجه في الدور المقبل الإيطالي ماتيو بيريتيني أو الياباني تارو دانييل.

وقال نوري “لدي الكثير من الذكريات الجيدة في إنديان ويلز. من الجيد بلوغ الدور الثالث”.

وبدأ المصنف العاشر بشكل رائع هذا العام بعد أن تغلب على المصنف الثاني عالميا كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة ريو المفتوحة الشهر الماضي ليحصد لقبه الخامس في منافسات الفردي.

ويأتي فوز نوري بعد يوم واحد من وصول البريطانيين غير المصنفين آندي موراي وإيما رادوكانو للدور الثاني من البطولة المقامة في صحراء جنوب كاليفورنيا.

وكانت الضربات الأمامية القوية للنرويجي كاسبر رود سبيلا لفوزه على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، حيث تقدم المصنف الثالث 6-2 و6-3 على لاعب تسبب له في مشاكل بالماضي.

وقال رود، الذي حقق الآن أربعة انتصارات مقابل خمس هزائم ضد اللاعب الأرجنتيني، “كل شيء سار في طريقي. في وقت مبكر، كانت هناك بعض الضربات على الخط وضربات أخرى ارتطمت بالشبكة وسقطت لصالحي، لذلك شعرت نوعا ما أنه ربما يكون اليوم يومي”.