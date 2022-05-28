الرياضي إلى نهائي دوري السلة

تأهل الرياضي إلى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة بفوزه على دينامو لبنان بنتيجة 73-64، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب مجمع نهاد نوفل بذوق مكايل، ضمن منافسات الفاينال فور.

وتقدم الرياضي بالسلسلة المثيرة على دينامو لبنان بنتيجة إجمالية 3-1.

ويواجه الرياضي فريق بيروت في الدور النهائي، الذي ينطلق مساء الثلاثاء المقبل من ملعب الشياح.

وشهدت مباراة الرياضي ودينامو تفوق الأخير في الربعين الأول والثاني بنتيجة 18-10، ثم 37-26، في حين عاد الرياضي بقوة في الربع الثالث وتفوق بنتيجة 50-45.

وسجل نجم دينامو علي حيدر 28 نقطة كأفضل مسجل في اللقاء مع 13 متابعة وتمريرتين حاسمتين.

ومن جهته سجل نجم الرياضي علم الدين كيكانوفيتش 20 نقطة كأفضل مسجل في فريقه مع 6 متابعات وتمريرتين حاسمتين.