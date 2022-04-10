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الرياضي ينتصر ويُعاقب!

منذ 36 دقيقة
اشكال بين الحكمة والرياضي

اشكال بين الحكمة والرياضي

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أعلن نادي الرياضي بيروت فوزه بنتيجة (20-0) اتحاديا على الحكمة، في المباراة التي جرت على ملعب المنارة، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري اللبناني لكرة السلة.

وتوقفت مواجهة الرياضي والحكمة في الربع الثالث، بسبب اشكال كبير بين الجماهير والقوى الأمنية

وقال الرياضي في بيان رسمي، على حسابه عبر “فيسبوك”: “بسبب انسحاب نادي الحكمة، الرياضي يفوز بنتيجة 20-0”

ومن جانبه، عقد الاتحاد اللبناني لكرة السلة اجتماعا عاجلا، أعلن إثره إيقاف جمهور الرياضي 6 مباريات، بالإضافة إلى تغريمه 500 وحدة، مع نقل كل مباريات الرياضي إلى أرض محايدة، وإيقاف بعض الإداريين الذين سيتم الإعلان عنهم لاحقا.

ويحتل الرياضي المركز الثالث في الدوري، برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الحكمة رابعا برصيد 30 نقطة.

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