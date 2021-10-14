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السجن لمدافع بايرن ميونخ بعد إدانته بالعنف ضد زوجته

14 - أكتوبر - 2021
لوكاس هيرنانديز

لوكاس هيرنانديز

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قضت محكمة في مدريد بحبس لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا لكرة القدم ستة أشهر لمخالفته أحد قرارات المحكمة بعد إدانته بالعنف ضد زوجته في 2017.

وقالت وثيقة أصدرتها المحكمة يوم الأربعاء إن استئناف هيرنانديز (25 عاما) أمام محكمة جنائية في مدريد ضد حكم سابق بالحبس مع إيقاف التنفيذ بتهمة تحدي حكم المحكمة قد رُفض.

وأضافت الوثيقة أن رفض الاستئناف جاء لأنه صدر بحق هيرنانديز حكمين جنائيبن سابقين وكلاهما يتعلق بالواقعة التي حدثت في فبراير 2017.

وصدر أمر بمثوله أمام المحكمة في مدريد في 19 أكتوبر ، وأمامه عشرة أيام لدخول السجن طواعية، بينما طعن هرنانديز ضد الحكم الأخير.

وحكم على الدولي الفرنسي بقضاء 31 يوما في خدمة المجتمع بتهمة الاعتداء على صديقته آنذاك وزوجته حاليا في فبراير 2017، عندما كان لاعبا في صفوف أتلتيكو مدريد.

وأصدرت المحكمة قرارا يمنعه من الوجود على بُعد مسافة 500 متر من صديقته.

وألقي القبض على هيرنانديز في يونيو 2017 عقب مخالفته قرار المحكمة بعد وصوله لمدريد مع زوجته بعد زواجهما وقضاء شهر العسل.

وخاض هيرنانديز مباراته الأولى مع أتلتيكو في 2014، قبل الانضمام إلى بايرن ميونخ في 2019 مقابل 80 مليون يورو.

وشارك في 29 مباراة مع منتخب فرنسا، وفاز مع الفريق بكأس العالم 2018 ورفع كأس دوري الأمم الأوروبية 2021 يوم الأحد الماضي.

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