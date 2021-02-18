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السجن 4 شهور لدنماركي بسبب سعلة

18 - فبراير - 2021
عاصمة الدنمارك - كوبنهاغن

عاصمة الدنمارك - كوبنهاغن

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في زمن الكورونا ، حتى السعلة من الممكن أن تكون سببا لسجنك ، إذ قضت المحكمة العليا في الدنمارك، اليوم الخميس، بالسجن أربعة أشهر على رجل سعل في وجه شرطيين وهو يصيح “كورونا” بعدما أوقفا سيارته في إجراء روتيني في مارس/ آذار من العام الماضي.

حدث الأمر عندما كانت البلاد تفرض عزلا شاملا لمكافحة فيروس كورونا وأدى إلى اعتقال الرجل، وهو في أوائل العشرينات من العمر، بتهمة التصرف بطريقة تهدد الآخرين رغم أن الفحوص أظهرت لاحقا عدم إصابته بكوفيد-19.

وبرأته محكمة محلية أولا، لكنه أدين بعدها في المحكمة العليا الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وسُجلت وقائع مشابهة في الدنمارك العام الماضي، ما يعكس إلى حد ما تراجع ثقة المواطنين في طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية. كما شهدت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا حوادث مشابهة.

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