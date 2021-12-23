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السطو على بيت أحد لاعبي إنتر ميلان وسرقة مقتنيات ثمينة

منذ 14 ساعة

سينسي

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تعرضت شقة الإيطالي ستيفانو سينسي لاعب فريق إنتر ميلان، للسرقة خلال مباراته أمام ضيفه تورينو (1-0) التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعتقد أن اللصوص تسللوا من خلال نافذة المطبخ وسرقوا أغراضا “مقتنيات” تقدر بنحو 200 ألف يورو، وذلك وفقا لصحيفة “La Gazetta dello Sport”.

وانضم ستيفانو سينسي إلى قائمة ضحايا السطو، التي تضم مجموعة من اللاعبين مثل: الجزائري أدم وناس مهاجم نابولي وسالفاتوري سيريجو حارس مرمى جنوى، وأنطونيو دي ناتالي وأسطورة أودينيزي، والإنجليزي كريس سمولينغ مدافع روما، في أبريل 2021.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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