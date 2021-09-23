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السعودية تحتفي باليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة

23 - سبتمبر - 2021
اليوم الوطني للسعودية

اليوم الوطني للسعودية

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تحتفي السعودية، الأربعاء، باليوم الوطني الحادي والتسعين بعد الإعلان التاريخي للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بتوحيد المملكة وذلك في 23 سبتمبر 1932 والذي أرسى خلاله قواعد دولة عصرية حديثة.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبدالعزيز في ذاك اليوم من عام 1932، والذي يقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، العديد من الوثائق التاريخية المحفوظة لديه، التي توثق تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وتتمثل أولى الوثائق في نص الأمر الملكي الموقع من الملك المؤسس، والتي يصل عمرها إلى 92 عاما، والقاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية، وفق ما ذكرت وكالة واس.

كما أظهرت وثيقة تاريخية أخرى عمرها 58 عاما، مرسوما ملكيا موقعا من قبل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، باعتماد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، يوما وطنيا للمملكة.

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