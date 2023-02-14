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السعودية تعلن عن استضافتها كأس العالم للأندية في ديسمبر من العام الحالي

منذ 10 دقائق
علم السعودية

علم السعودية

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الثلاثاء استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في الفترة بين 12 و22 من ديسمبر 2023.

وكتب الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسابه الرسمي في “تويتر”: الاتحاد الدولي لكرة القدم: السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023.

وظهرت الفرق السعودية في كأس العالم للأندية 5 مرات عبر تاريخها، إذ شارك النصر في النسخة الأولى عام 2000، وتبعه اتحاد جدة في نسخة 2005، والهلال وصيف النسخة الأخيرة، في بطولات 2019، 2021، 2022.

واقيمت البطولة في 5 دول منذ بدايتها مطلع القرن الحالي، إذ استضافتها البرازيل أولاً ومن ثم احتضنت اليابان 4 نسخ، والإمارات نسختين، ومن ثم عادت إلى اليابان عامي 2011 و2012، والمغرب، ومجدداً اليابان في 2015 و2016، والإمارات في 2017و2018، وقطر نسختي 2019 و2020، والإمارات في نسخة 2021، وأخيراً المغرب في النسخة الأخيرة.

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