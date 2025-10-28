الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السقا وكريم فهمي وماجد المصري يشاركون إليسا الأحتفال بيوم ميلادها

منذ ساعتين
الفنانة اللبنانية إليسا

الفنانة اللبنانية إليسا

A A A
طباعة المقال

احتفلت الفنانة إليسا ليلة أمس الأثنين 27\10\2025 بيوم ميلادها وسط أصدقائها والمقربين منها في الوسط الفني بمصر ولبنان، وذلك في حفل بسيط تم تداول بعض الصور والمقاطع منه عبر السوشيال ميديا.

وكان من بين الحضور الفنان أحمد السقا، كريم فهمي، ماجد المصري، وغيرهم. وحرصت إليسا على استقبالهم والترحيب بهم، وكان من بين المقاطع المتداولة مقطع عفوي وهي تبدي إعجابها بكريم فهمي وبأعماله الفنية التي يقدمها.

وخلال الحفل تواجدت كعكة كبيرة بها العديد من الشموع التي حرصت إليسا على أن يقف بجوارها أصدقائها وقت تمنى أمنيتها للعام الجديد وإطفاء الشمع.

وقد تفاعل عدد كبير من محبي إليسا مع الصور والمقاطع المصورة وتمنوا لها السعادة وتحقيق الأمنيات في عامها الجديد، وأن تستمر في التألق والوهج الفني التي تعيشه على مدار السنوات الماضية.

 

    المزيد من منوعات

    نسرين وأحمد عز من فيلم ولاد رزق
    بطريقة ساخرة.. هكذا علقت نسرين أمين على صورة أحمد عز ومونيكا بيلوتشي
    ولي سوينكا
    الروائي النيجيري ولي سوينكا يعلن أن أمريكا ألغت تأشيرته
    النجمان زينة ومحمد فراج
    بالفيديو.. سقوط زينة أثناء تصوير مسلسل " ورد وشوكولاتة"

    الأكثر قراءة

    مؤشر زلزال
    زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
    سهل البقاع
    فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
    صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
    تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟