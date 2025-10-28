السقا وكريم فهمي وماجد المصري يشاركون إليسا الأحتفال بيوم ميلادها

احتفلت الفنانة إليسا ليلة أمس الأثنين 27\10\2025 بيوم ميلادها وسط أصدقائها والمقربين منها في الوسط الفني بمصر ولبنان، وذلك في حفل بسيط تم تداول بعض الصور والمقاطع منه عبر السوشيال ميديا.

وكان من بين الحضور الفنان أحمد السقا، كريم فهمي، ماجد المصري، وغيرهم. وحرصت إليسا على استقبالهم والترحيب بهم، وكان من بين المقاطع المتداولة مقطع عفوي وهي تبدي إعجابها بكريم فهمي وبأعماله الفنية التي يقدمها.

وخلال الحفل تواجدت كعكة كبيرة بها العديد من الشموع التي حرصت إليسا على أن يقف بجوارها أصدقائها وقت تمنى أمنيتها للعام الجديد وإطفاء الشمع.

وقد تفاعل عدد كبير من محبي إليسا مع الصور والمقاطع المصورة وتمنوا لها السعادة وتحقيق الأمنيات في عامها الجديد، وأن تستمر في التألق والوهج الفني التي تعيشه على مدار السنوات الماضية.