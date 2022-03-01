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“السلام أغلى من الانتصار”.. الاتحاد الدولي للتايكوندو يجرّد بوتين من الحزام الأسود

منذ 4 ساعات
تجريد بوتين من الحزام الأسود

تجريد بوتين من الحزام الأسود

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يتابع العالم عن كثب التطورات في أوكرانيا، بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية موسعة هناك، ما أدى إلى تعاطف بلدان كثيرة مع الأوكرانيين، منددين بما وصفوها بـ”الوحشية الروسية”.

في هذا المجال، أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحزام الأسود الشرفي في اللعبة، بعد غزو بلاده أوكرانيا، في أحدث عقوبة من الرياضة الدولية.

واستشهد الاتحاد الدولي للتايكوندو بشعار اللعبة “السلام أغلى من الانتصار”، وأدان التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وقال “الهجمات الهمجية على أرواح الأبرياء” خالفت قيم الرياضة المرتبطة بالاحترام والتسامح.

وقال الاتحاد الدولي في بيان “بخصوص هذا الأمر، قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام الأسود الشرفي المقدم إلى السيد فلاديمير بوتين في نوفمبر 2013”. وأضاف الاتحاد أنه سيسير على خطى اللجنة الأولمبية الدولية في منع رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في المسابقات.

وكان الاتحاد الدولي للجودو أعلن يوم الأحد إيقاف رئيسه الشرفي بوتين “في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا”.

وأعلنت جهات رياضية عديدة منها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات المختلفة.

    المصدر :
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