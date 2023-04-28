السلطات الإيطالية تحذر جماهير نابولي من الاحتفال قرب "بركان فيزوف"

طلبت السلطات الإيطالية من جماهير نابولي، التي تستعد للاحتفال بفوز فريقها بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990، الابتعاد عن بركان جبل فيزوف المطل على مدينة نابولي الواقعة جنوبي إيطاليا.

وساور سلطات حديقة فيزوف قلق بعد تقارير بشأن خطط جماهير نابولي المتعصبة إطلاق ألعاب نارية لإضاءة البركان بألوان علم إيطاليا حال فوز الفريق بالدوري بعد غد الأحد، إذ وصفتها بالخطيرة.

وسيحسم نابولي لقب الدوري للمرة الثالثة اذا فاز على ضيفه سالرنيتانا وتعثر لاتسيو صاحب المركز الثاني أمام إنتر ميلان في ملعب سان سيرو.

وقال مفوض الحديقة رافائيلي دي لوكا “جميعنا سعداء بنجاح نابولي الذي سيكون مفخرة منطقتنا وسيدخل البهجة على الناس. لكن يجب أن تظل الاحتفالات في إطار السلوك المتحضر”.

وفي واقعة شهيرة ثار البركان في عام 79 بعد الميلاد ما أدى إلى دمار مدينة بومبي الرومانية القريبة لكنه لا يزال نشطا.