الجمعة 8 شوال 1444 ﻫ - 28 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السلطات الإيطالية تحذر جماهير نابولي من الاحتفال قرب "بركان فيزوف"

منذ ساعة واحدة
تجهيزات جماهير نادي نابولي للاحتفال ببطولة الدوري الإيطالي

تجهيزات جماهير نادي نابولي للاحتفال ببطولة الدوري الإيطالي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

طلبت السلطات الإيطالية من جماهير نابولي، التي تستعد للاحتفال بفوز فريقها بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990، الابتعاد عن بركان جبل فيزوف المطل على مدينة نابولي الواقعة جنوبي إيطاليا.

وساور سلطات حديقة فيزوف قلق بعد تقارير بشأن خطط جماهير نابولي المتعصبة إطلاق ألعاب نارية لإضاءة البركان بألوان علم إيطاليا حال فوز الفريق بالدوري بعد غد الأحد، إذ وصفتها بالخطيرة.

وسيحسم نابولي لقب الدوري للمرة الثالثة اذا فاز على ضيفه سالرنيتانا وتعثر لاتسيو صاحب المركز الثاني أمام إنتر ميلان في ملعب سان سيرو.

وقال مفوض الحديقة رافائيلي دي لوكا “جميعنا سعداء بنجاح نابولي الذي سيكون مفخرة منطقتنا وسيدخل البهجة على الناس. لكن يجب أن تظل الاحتفالات في إطار السلوك المتحضر”.

وفي واقعة شهيرة ثار البركان في عام 79 بعد الميلاد ما أدى إلى دمار مدينة بومبي الرومانية القريبة لكنه لا يزال نشطا.

    المزيد من منوعات

    كاسبر رود
    انتهاء مشوار رود عند الحاجز الأول مجدداً في مدريد
    ريتشارد شارب
    استقالة رئيس "BBC" بعد انتهاكه القواعد في قرض لبوريس جونسون
    الشرطة الهولندية
    محكمة هولندية تحظر على رجل التبرع بسائله المنوي.. ما قصته؟

    الأكثر قراءة

    جورجينا وكريستيانو رونالدو
    ثروة ضخمة بانتظار جورجينا في حال انفصالها عن رونالدو
    تناول الأطعمة الخالية من الدهون دائمًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول
    خبيرة تغذية تُحذّر: هذه مخاطر الأطعمة الخالية من الدهون
    المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
    مفوّضية اللاجئين في لبنان ترد على الانتقادات التي طالتها