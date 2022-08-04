الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السلطات الفرنسية تعلن عن العثور على حوت أبيض تائه

منذ 19 دقيقة
حوت - تعبيرية

حوت - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

كشفت السلطات الفرنسية، أنها عثرت على حوت أبيض تائه، بعد أن ضل طريقه في نهر السين بشمال البلاد، وحثت الناس على الابتعاد عنه حتى لا يشعر بالتوتر.

وأوضحت منطقة نورماندي، في بيان، أن الحيتان البيضاء، التي تعيش عادة في المياه القطبية وشبه القطبية، وكذلك في مصب نهر سان لورانفي كيبيك بكندا، تهيم أحيانا جنوبا ويمكنها البقاء على قيد الحياة مؤقتا في المياه العذبة، مضيفة أنها تعمل حاليا على تقييم الحالة الصحية للحوت.

وفي وقت سابق من هذا العام، نفق حوت مريض لأسباب طبيعية بعد أن انفصل عن عائلته وقطع عشرات الأميال وصولا إلى نهر السين، وذلك بعدما فشلت محاولات إرشاده للعودة إلى البحر.

ومن نفس العام، شوهد أيضا حوت آخر طوله 10 أمتار ويُعتقد أنه من حيتان المنك في نهر السين، وهو ممر مائي مزدحم يربط باريس بالبحر.

    المزيد من منوعات

    إغلاق التلفزيون ثم النوم مباشرة له تأثيرات صحية سلبية
    فنان يبكي على الهواء بسبب رسالة من والدته
    محمد صلاح
    صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد السبت المقبل
    أسبوع الموضة للرجال في لندن
    ما هي الأبراج الغير مهتمة بالموضة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!