السلطات الفرنسية تعلن عن العثور على حوت أبيض تائه

كشفت السلطات الفرنسية، أنها عثرت على حوت أبيض تائه، بعد أن ضل طريقه في نهر السين بشمال البلاد، وحثت الناس على الابتعاد عنه حتى لا يشعر بالتوتر.

وأوضحت منطقة نورماندي، في بيان، أن الحيتان البيضاء، التي تعيش عادة في المياه القطبية وشبه القطبية، وكذلك في مصب نهر سان لورانفي كيبيك بكندا، تهيم أحيانا جنوبا ويمكنها البقاء على قيد الحياة مؤقتا في المياه العذبة، مضيفة أنها تعمل حاليا على تقييم الحالة الصحية للحوت.

وفي وقت سابق من هذا العام، نفق حوت مريض لأسباب طبيعية بعد أن انفصل عن عائلته وقطع عشرات الأميال وصولا إلى نهر السين، وذلك بعدما فشلت محاولات إرشاده للعودة إلى البحر.

ومن نفس العام، شوهد أيضا حوت آخر طوله 10 أمتار ويُعتقد أنه من حيتان المنك في نهر السين، وهو ممر مائي مزدحم يربط باريس بالبحر.