السنغالي ساديو ماني الأفضل في إفريقيا لعام 2022

فاز المهاجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الجاري بعد تفوقه على زميله السابق في ليفربول الدولي المصري محمد صلاح وإدوار مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال وذلك في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في القارة الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في المغرب الخميس.

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها ماني البالغ عمره 30 عاما بالجائزة بعد 2019 حيث كان من أبرز المرشحين بعدما قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وقاد صلاح مصر إلى نهائي كأس الأمم لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال، وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد مصر تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018.

ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية.

وقال ماني في حفل الكاف في الرباط بعد أن سافر للمغرب من واشنطن بعد أن هز الشباك في أول ظهور له مع بايرن ميونيخ عندما فاز بطل الدوري الألماني على دي.سي يونايتد الأمريكي 6-2 في مباراة ودية يوم الأربعاء “أهدي هذه الجائزة للاعبين الشبان في السنغال. العواطف تغلبني والكلمات تعجز عن وصف شعوري”.

وكان مواطنه الحارس مندي الذي يلعب لنادي تشيلسي اختاره الاتحاد الدولي (الفيفا) أفضل حارس في العالم عن 2021 في يناير كانون الثاني.

ونالت النيجيرية أسيسات أوشوالا لاعبة برشلونة جائزة أفضل لاعبة في القارة.

وحصد منتخب السنغال بطل أفريقيا المتأهل لكأس العالم جائزة أفضل منتخب للرجال في القارة متفوقا على المنتخب المصري الوصيف والكاميرون صاحبة الضيافة.

كما نال أليو سيسي مدرب السنغال جائزة أفضل مدرب في القارة بعد تفوقه على وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

* إنجاز عربي

وفاز الوداد البيضاوي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بجائزة النادي الأفضل للرجال في أفريقيا بينما نال محمد الشناوي حارس الأهلي المصري جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

ونال ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي جائزة أفضل فريق للسيدات في القارة بعد فوزه بأول نسخة نسائية لدوري أبطال أفريقيا بينما ذهبت جائزة أفضل لاعبة في مسابقات الأندية الأفريقية إلى إيفيلين بادو من غانا والتي نالت أيضا جائزة أفضل لاعبة شابة.

وحصل السنغالي بابي ماتار سار على جائزة أفضل لاعب شاب.

ونالت الجنوب أفريقية ديزيريه إليس جائزة أفضل مدربة لمنتخب نسائي في أفريقيا.

وحصل هدف بابي عثمان ساكو لاعب سيمبا التنزاني على جائزة أفضل هدف في 2022.