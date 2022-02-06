السنغال تتجاوز مصر وتحرز كأس أمم إفريقيا 2022

أسدل الستار على كأس أمم أفريقيا 2022 بفوز منتخب السنغال باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر البطل التاريخي للمسابقة.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة إثارة بالغة، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب السنغالي بعد مرور أقل من 5 دقائق على صافرة البداية، بعدما تعرّض قائد أسود التيرانغا ساديو ماني للعرقلة من جانب مدافع الفراعنة محمد عبد المنعم داخل منطقة الجزاء.

وانبرى ماني لتسديد الركلة، ولكن تألق الحارس المصري محمد أبو جبل ونجح في التصدي للكرة، لينقذ الفراعنة من استقبال هدف مبكر كان سيعقد الحسابات.

وخطف النجم المصري محمد صلاح الأنظار قبل تسديد الركلة السنغالية، حيث توجّه للحارس أبو جبل وأخبره بزاوية تسديد ماني المفضلة، ونجح بعدها الحارس المصري في التصدي للركلة أمام مهاجم ليفربول الإنكليزي.

وواصل المنتخب السنغالي هجماته وأظهر خطورة كبيرة على مرمى الفراعنة، ولكن نجح دفاع المنتخب المصري في التصدي لجميع الهجمات والحد من خطورتها.

وفي الدقيقة 30، شن ساديو ماني هجمة سريعة على الرواق الأيسر وحاول التوغل داخل منطقة الجزاء، ولكن دفاع مصر نجح في إيقافه.

وفي الدقيقة 43، توغل النجم المصري محمد صلاح على الرواق الأيمن وراوغ الدفاعات السنغالية ليطلق تسديدة رائعة في الزاوية الضيقة، ولكن نجح حارس تشيلسي الإنكليزي إدوارد ميندي في التصدي للكرة وإبعادها إلى ضربة ركنية.

ورغم محاولات المنتخبين على المرمى، انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، بينما فرض حارس الفراعنة محمد أبو جبل نفسه نجمًا للشوط، بعدما تصدى لركلة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، توالت الهجمات السنغالية على مرمى المصريين بغية تسجيل هدف التقدم، ولكن ارتدى محمد أبو جبل قفاز الإجادة ووقف سدًا منيعًا أمام جميع هجمات أسود التيرانغا.

وفي الدقيقة 75، سنحت للفراعنة أخطر الفرص، حيث سدد البديل مروان حمدي ضربة رأسية داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت بجوار القائم.

ورغم المحاولات المتتالية من الفريقين من أجل تسجيل هدف التقدم، سيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى نهاية الشوط الثاني، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني إثارة بالغة حيث سنحت بعض الفرص الخطرة للتسجيل من جانب المنتخبين، ولكن واصل الحارسان محمد أبو جبل وإدوارد ميندي تألقهما وحافظا على شباكهما نظيفة.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأسود التيرانغا ليحققوا الفوز بنتيجة 4-2 ويتوجوا باللقب الإفريقي للمرة الأولى في التاريخ.