السنغال توجه اتهاماً لنادي واتفورد الإنجليزي بسبب “سار”

اتهم الاتحاد السنغالي لكرة القدم نادي واتفورد الإنجليزي الممتاز بأنه “منع” مهاجمه إسماعيل سار من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من الشهر الحالي.

وأكد الاتحاد المحلي في بيان رسمي: “إدانته العميقة للسلوك الخالي من الاحترام والمضر والتمييزي من قبل رؤساء واتفورد الذين يسعون بأي ثمن لمنع لاعب من الدفاع عن الوان منتخب بلاده”.

Malgré son désir de rejoindre l’équipe nationale du Sénégal en vue de la #TotalEnergiesAFCON2021, notre joueur @izosarr se heurte au refus de son club Watford de le libérer … 👇 pic.twitter.com/4pVCk29urk — FSF (@Fsfofficielle) January 2, 2022

وكان سار تألق في صفوف واتفورد مطلع الموسم الحالي وسجل 5 أهداف في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي قبل أن يصاب في ركبته في نوفمبر الماضي ويغيب عن المباريات الأخيرة لفريقه.

ويعتبر المنتخب السنغالي من أبرز المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب علما بأنه حل وصيفا للمنتخب الجزائري البطل في النسخة الأخيرة من البطولة القارية في مصر عام 2019.

وكان واتفورد عرضة للانتقادات أيضا من قبل الاتحاد النيجيري لرفضه تحرير مهاجمه النيجيري إيمانويل دينيس.