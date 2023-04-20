السويسرية بنتشيتش تغيب عن بطولتي مدريد وروما للإصابة

ستغيب البطلة الأولمبية بليندا بنتشيتش عن البطولات القادمة على الملاعب الرملية في مدريد وروما بسبب “عدم الراحة” في منطقة أعلى الفخذ، لكنها قالت إنها تتمنى أن تكون لائقة تماما للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وقالت بنتشيتش إن هذه المشكلة أعاقتها خلال بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في الولايات المتحدة، والتي تضمنت مسيرتها إلى نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة حيث خسرت أمام التونسية أنس جابر في مجموعات متتالية.

وقالت السويسرية بنتشيتش على حسابها في تطبيق إنستجرام أمس الأربعاء “أشعر ببعض الانزعاج أعلى الفخذ، وهو الأمر الذي عانيت منه خلال مشاركتي في البطولات التي أقيمت في الولايات المتحدة أيضا، واحتاج إلى قسط من الراحة والتعافي لأعود بكامل قوتي للمشاركة في بطولة رولان جاروس.

“سافتقد البطولتين (مدريد وروما) كثيرا لكنني سأعود في غضون أسابيع قليلة ولا أطيق الانتظار للعودة للمنافسة قريبا ومواصلة تقديم أداء رائع”.

وفازت بنتشيتش بلقب بطولة أديليد الدولية 2 في يناير كانون الثاني الماضي وكذلك بطولة أبوظبي المفتوحة في الشهر التالي.

وستقام بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام، في الفترة من 28 مايو إلى 11 يونيو المقبلين حيث تدافع البولندية إيجا شيانتيك عن لقب فردي السيدات.