السيتي لم يسقط ميسي من حساباته ويقدم عرضين مثيرين

كشفت تقارير إعلامية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الأسباني بيب غوارديلا لم يسقط البرغوث الأرجنتني ليونيل ميسي من حساباته ولا زال الفريق السماوي يأمل بضم النجم الأول لفريق برشلونة الموسم القادم .

يبدو أن مانشستر سيتي يتعامل بجدية مع أمر التعاقد مع ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، وينتظر انتخاب رئيس جديد للنادي لمعرفة مصير مستقبله.

وطالب ميسي بالرحيل عن برشلونة، الصيف الماضي، لكن طلبه قوبل بالرفض، وقرر في نهاية الأمر الاستمرار في صفوف برشلونة؛ تجنبا لنزاع قانوني مع النادي قبل موسمه الأخير معه.

وينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني مع برشلونة عام 2021، وينتظر معرفة من سيترأس النادي بعد الانتخابات المقبلة، وحينها سيقيم المشروع المستقبلي للنادي حتى يقرر مصيره.

لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ نقلت عن دين جونز الصحفي في ”يوروسبورت“، قوله إن مانشستر سيتي يضع خطته لإقناع ميسي بالانتقال له بعد نهاية عقده مع برشلونة.

ويبدو أن سيتي النادي الوحيد الذي أبدى أكبر قدر من الاهتمام باللاعب حتى الآن، حيث يريد النادي الإنجليزي أن يعرض عليه اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لاحقا، بمجرد انتهاء فترة وجوده في مانشستر، للاستمرار في الفريق الذي تمتلكه مجموعة“سيتي جروب“ في نيويورك المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

ولا شك أن عرض استكمال ميسي لمسيرته في الولايات المتحدة مغر للغاية، حيث سيكون قادرا على الحياة في المدينة الأمريكية، حيث ينهي مسيرته.

وعاد خيار مانشستر سيتي إلى الساحة بعد أيام من نفي والد ليو، خورخي ميسي، المعلومات التي ربطت بين قائد برشلونة وباريس سان جيرمان.

إذ رد والد ميسي ووكيل أعماله بقوة على معلومات من قناة ESPN تم فيها التأكد من أن باريس سان جيرمان قد اتصل بالفعل به لبدء التفاوض من يناير/كانون الأول المقبل، حيث قال: ”توقفوا عن الاختراع.. أخبار كاذبة“.

وكان عمر برادة، مدير عمليات كرة القدم في مانشستر سيتي، قال في تصريحات سابقة، إنهم بالفعل يمتلكون الموارد المالية للتعاقد مع ميسي العام المقبل، مشددا: ”علينا أن نكون مستعدين لكل موقف ممكن لأنه يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء، ولكن في نفس الوقت أعتقد أن لدينا القوة المالية والنظامية للقيام بمثل هذا الاستثمار عند الحاجة“.