السيدة حسناء الحريري تشارك متابعيها على إنستغرام بصورتين تعكسان معانٍ عدة

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صورتان تحملان معانٍ جميلة، نشرتهما السيّدة حسناء أبو سبعة الحريري زوجة الشيخ بهاء الدين الحريري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام“.

حيث ظهر في احداها الشيخ بهاء الدين وهو يؤدي فريضة الصلاة بينما ولديه وليد وشهد يلعبان الى جانبه.

اما في الصورة الثانية فظهرت السيدة حسناء وهي تتحدث مع زوجها عبر كاميرا احد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد عكست الصورتان مدى الحب والتفاهم والانسجام الذي يحيط عائلة رجل الاعمال الاستثنائي.

كما أظهرت الصور لحظات السعادة التي تحرص السيّدة حسناء على مشاركة متابعيها ولو جزءاً بسيطاً منها.

وقد ابدى متابعوها كالعادة اعجابهم بحسن اختيارها الدائم لافضل الصور ومدى تواضعها وزوجها.

وكانت السيدة حسناء قد شاركت متابعيها على إنستغرام صور لمعايدة زوجها بهاء في يوم ميلاده.

والجدير بالذكر أن السيدة حسناء تحظى بمحبة متابعيها وإعجابهم بكتاباتها وأسلوب طرحها والطريقة التي تتواصل بها مع الجميع دون إستثناء.

وكانت نشرت معايدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أرفقت المعايدة بصورة تجمعها مع زوجها وابنتها شهد حيث كتبت” رمضان كريم من عائلتي لكم”، لتنهال عليها المباركات من متابعيها حيث تمنى الجميع لها ولعائلتها دوام الصحة والخير والنجاح.

واللافت أنها تحرص على مشاركة متابعيها بصور لعائلتها تعكس لحظة جميلة في حياة عائلة شخصية استثنائية، وتلقى ردود فعل جميلة حيث ينهال رواد مواقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” و”فايسبوك” و”تويتر” بالثناء والتعبير عن اعجباهم بالسيّدة الحريري، وبذوقها الرفيع وبحالة الحب والانسجام التي تجمعها بزوجها.

لحظات جميلة شاركت بها السيّدة متابعيها، وهي دائماً تحرص على اتخاذ هذه الخطوة، التي تلقى ردود فعل جميلة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” و”فايسبوك” و”تويتر” الذين يعبرون عن اعجابهم بها واختيارها لأجمل الصور والكلمات وبذوقها الرفيع وحالة الحب التي تكلل عائلة رجل الاعمال الشيخ بهاء الدين.

View this post on Instagram New normal – Fuzzy FaceTime catch-ups A post shared by Hassnah H S Abousabah Hariri (@hassnahhariri) on Apr 27, 2020 at 10:54am PDT