السيسي :فيلم “الإرهاب والكباب” جعل المواطن خصماً للدولة

بعد مرور 30 عاماً على عرض فيلم “الإرهاب والكباب” يعود الى الواجهة من جديد، الفيلم من بطولة الزعيم عادل إمام وهو يتناول موضوع الدوائر الرسمية، وكيف تتم معاملة المواطن في المراكز الحكومية، وخلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية صرح السيسي، إن فيلم “الإرهاب والكباب” جعل المواطن خصماً للدولة، وليس خصماً للسلبية، وأضاف “المفروض نجعل السلبية خصماً، المواطن لا يعمل حقاً”.

وأشار السيسي إلى عام 2011 الذي شهد ثورة يناير/كانون الأول، قائلا “هدوا البلد في 2011، ولولا كرم ربنا، ربنا أفاض علينا، اللي بيروح مش بيرجع (ما يذهب لا يعود)”.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري عند مقارنته بين الوضع الاقتصادي للبلاد وبلدان أخرى مثل فنلندا وسنغافورة، معلقاً على ضعف الخدمات في مصر.

وليست هذه هي المرة الأولي التي يشير فيها السيسي لأحد الأعمال السينمائية أو الدرامية، ودورها في توعية الجماهير، حيث أشاد سابقاً بفيلم “الممر” (2019)، ومدح أداء الفنان محمد فراج، مشيراً إلى أنه عبّر عن شجاعة المصري الذي لا يتخاذل أمام التحدي، وبعث رسالة جيدة للغاية، بحسب تصريحه.

وأشاد السيسي بمسلسل “الاختيار 2” العام الماضي، وعلق أن الدراما تناولت أحداثاً كثيرة مرت على المصريين في رمضان، وأكد أن الدراما يجب أن تقدم أكثر من ذلك وتتناول أحداثا كثيرة بعد أن تجاوزها المصريون.

ويحكي فيلم “الإرهاب والكباب” قصة مواطن مصري (عادل إمام) يذهب لمجمع التحرير لنقل أولاده من مدرسة لأخرى، ليصطدم بالبيروقراطية الحكومية، فيتورط بالصدفة في عملية سطو مسلح على المجمع، وينضم إليه آخرون ممن يعانون من الظلم.

قدّم الفيلم الشهير ثيمة “المواطن ضد الحكومة”، بمشاركة مجموعة من فناني الكوميديا، أبرزهم عادل إمام ويسرا وكمال الشناوي وأشرف عبد الباقي وأحمد راتب وإنعام سالوسة وعلاء ولي الدين، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.

في واحدة من المناسبات القليلة التي يشير فيها السيسي إلى عمل فني، ولا سيما أن الفيلم مرّ على صدوره 3 عقود، في حين أثارت التصريحات ردود فعل على مواقع التواصل، حيث عبر المغردون على موقع تويتر عن خشيتهم من أن تتحول أقلام النقاد من مدح مؤلف “الإرهاب والكباب” وحيد حامد إلى انتقاده والتحدث “عن ضيق أفقه”.

وعبّر آخرون عن حبهم للفيلم، ومشاهدته مراراً وتكراراً، كما أشاروا إلى خشيتهم من أن يتم منع عرضه على التلفزيون المصري والقنوات الفضائية المصرية، وأن يتحول الإنتاج السينمائي ليظهر المواطن خصماً يتسم بالسلبية.

وتداول مغردون بعض الجمل التي قيلت على ألسنة أبطال الفيلم، معبرة عن أحوالهم الصعبة ومعاناتهم، كما علقت صفحة “سكربت” على فيسبوك أن وحيد حامد قدم في الفيلم أن أعلى طموح للفقراء هو وجبة غداء جيدة، وكان ذلك سبب فرحتهم العارمة عندما طلب بطل الفيلم من الحكومة أن تأتيهم بالكباب.