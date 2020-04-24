السيّدة حسناء الحريري تعايد متابعيها…”رمضان كريم من عائلتي لكم”

نشرت السيّدة حسناء أبو سبعة زوجة الشيخ بهاء الدين الحريري معايدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أرفقت المعايدة بصورة تجمعها مع زوجها وابنتها شهد حيث كتبت” رمضان كريم من عائلتي لكم”، لتنهال عليها المباركات من متابعيها حيث تمنى الجميع لها ولعائلتها دوام الصحة والخير والنجاح.

تحرص السيّدة الحريري على مشاركة متابعيها بصور لعائلتها تعكس لحظة جميلة في حياة عائلة شخصية استثنائية، وتلقى ردود فعل جميلة حيث ينهال رواد مواقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” و”فايسبوك” و”تويتر” بالثناء والتعبير عن اعجباهم بالسيّدة الحريري، وبذوقها الرفيع وبحالة الحب والانسجام التي تجمعها بزوجها الشيخ بهاء الدين.