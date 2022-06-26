الشائعات تطارد مايكل جاكسون بعد 13 عاماً على رحيلة

حلت أمس السبت 25 يونيو، ذكرى وفاة المطرب العالمي مايكل جاكسون ملك البوب الأمريكي، الذي رحل عن دنيانا عن عمر ناهز الـ51.

ويعتبر مايكل جاكسون، أحد أهم وأبرز نجوم الغناء العالميين الذين حققوا إسهاماً واضحاً في تطور الموسيقى.

حصد النجم العالمي مايكل جاكسون، مبيعات هائلة في عالم الأسطوانات، وفقا لإحصائيات عالمية تخطت حجم مبيعات أسطواناته 350 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، وله باسمه 21 رقماً قياسياً في موسوعة جينيس.

شهدت حياة مايكل جاكسون الشخصية ومسيرته الفنية تألقا لافتاً للنظر، ويبدو أن هذه الشهرة الواسعة في جميع أنحاء العالم، جعلته لقمة سائغة في عالم الشائعات التي كان بعضها كوميديا وطريفا لا يصدقه عقل، كان من بينها أنه ليس لديه أنف، وغيرها من الشائعات التي لا زالت تلاحقه حتى الآن .

وكانت من أطرف هذه الشائعات أن مايكل جاكسون مازال على قيد الحياة، وأنه توفى فقط لأكثر من ساعة ثم استيقظ مرة أخرى، فقد انتشرت هذه الشائعة بشكل كبير بين شباب هذا الجيل، وأيضاً يعتقد البعض أن من توفى هو شبيه له.

وانتشرت بشدة أيضا إحدى الشائعات حول حالة مايكل جاكسون الصحية ومازال البعض يصدقها حتى الآن وهى أنه خضع لعمليات تجميل من أجل تفتيح لون بشرته وتحويلها من الأسود إلى الأبيض، ولكن الحقيقة أنه كان مصابا بمرض البهاق وانتشر المرض في جسمه بشكل كبير حتى نصحه الأطباء، بإزالة ما تبقى من بقع سمراء في جسمه، واستخدم المكياج لتغطية البقع.

أما أغرب الشائعات التي طاردت مايكل جاكسون هي أنه ولد دون أنف، وذلك نظرا لأن شكل أنفه كان مميزا ولافتا للنظر، ويرجع ذلك إلى أنه خضع لعمليات تجميل كثيرة في أنفه بعد تعرضه لحادث سير.

يذكر أن النجم العالمي مايكل جاكسون قد توفي عام 2009، إثر تناوله البروبوفول، مسكن آلام ليساعده على النوم، بعدما استشار طبيبه الخاص، والذي قضى عقوبة الحبس لمدة عامين، نتيجة القتل غير العمد.