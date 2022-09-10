السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
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الشاب مامي: أزور القاهرة للاتفاق على دويتو غنائي مع احد نجوم الغناء

منذ 10 دقائق
الشاب مامي

الشاب مامي

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كشف نجم الراي الجزائري الشاب مامي أنه سوف يزور القاهرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة للاتفاق على دويتو غنائي مع احد نجوم الغناء بمصر، مشيراً إلى أن زيارته تأتي ضمن جولة عربية استعداداً لاحياء عدة حفلات غنائية في العديد من الدول العربية.

وأضاف الشاب مامي في تصريحات صحفية أنه يسعى للعودة لجمهوره بمجموعة كبيرة من الاغاني، بالإضافة إلى التعاقد على عدة حفلات غنائية في الدول العربية، مؤكداً أنه يشعر باشتياق شديد للقاء الجمهور، وأن هناك مشاريع غنائية بدأ التحضير لها بالفعل، وسوف يتم الاعلان عن كل التفاصيل في وقت لاحق.

ومن جانبه أعلن المخرج يعقوب المهنا عن الاتفاق مع  نجم الراي الجزائري الشاب مامي على تقديم العديد من المشاريع الفنية في مصر والدول العربية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تقديم العديد من الاغاني السينغل، مشيراً إلى أن ينوي أيضاً تقديم دويتو غنائي وسوف يتم الإعلان عن اسم النجم المقرر أن يشاركه هذا العمل خلال الايام القليلة المقبلة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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