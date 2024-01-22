الشامي يفوز بجائزة أفضل أغنية عن "يا ليل ويا العين" في Joy awards

مثّل الشامي جيل الشباب وهو النجم الصاعد الذي علّم بصمته الخاصة في مجال الموسيقى وصناعة الأغاني الضاربة بالأخص بعد أغنيته الهيت “يا ليل ويا العين” التي ما زالت تحصد الملايين من المشاهدات حيث استقطبت استماع وإعجاب كل الأجيال.

فصحّ الصحيح بأن جيل الشباب بإمكانه صنع التغيير في العالم كلٍّ بحسب شغفه وإيمانه بنفسه.

فرغم كل الظروف، هناك حلم لا بد من أن يتحقق بوجود الإرادة.

نالت أغاني الشامي اعجاب الجمهور العربي والمنتشرين حول العالم بحسب احصاءات قناته الرسمية على اليوتيوب فإنّ كلماته مؤثرة بالإضافة إلى ألحانه الخاصة مع الخلطة الجديدة في التوزيع . فقد خلق ستايلاً جديداً أصبح متداولاً ومعروفاً كبصمة الشامي.

نذكر أغانيه السابقة وصولاً إلى “يا ليل ويا العين” ب ٩٣ مليون: “بفديكي” ٧٣ مليون، “سميتك سما” ٦٣ مليون، “ليلى” ٣٥ مليون وغيرهم. أما الآتي أعظم… فاز الشامي اليوم بجائزة أفضل أغنية عن “يا ليل ويا العين” في Joy awards بعد التصويت المكثف من قبل متابعينه.

فكانت كلمة الشامي بعد نيل الجائزة :

“مسا الخير..

فخور إنّي بيناتكم اليوم؛ بين نجوم كبرت و أنا أحضرهم و اسمع أغانيهم ؛ بسنتين صرت عم اتكرّم معهم..اففف شي عظيم كتييير!

شكراً لكل لدعموني ، وخصوصي جيل الشباب، جيل لمن عمري، جيل لقادر يغيّر و يعمل فرق… أنا لولاهم ما وصلت; أنا كمان فخور فيهم و فخور اني قادر مثّل جيلنا و اني قادر اعمل موسيقى بتشبهنا..يا ليل و يالعين ربحت اليوم، و توجت تراكم المجهود و النجاحات للأغاني لسبقتها، و قريباً أغنيتي الجديدة صبرا، انشالله رح تحبوها.

أنا من جيل رغم كل الظروف لمرقت فيها بلادنا ما وقفنا نحلم، أنا من ولد صغير عم يجلي صحون، لفنان شب عم يتكرم بين كل هالعظماء!

فشكراً جوي اواردز ، شكراً للمملكة العربية السعودية ولبلدي سوريا،شكراً معالي المستشار تركي ال الشيخ ،شكراً للفنانين، شكراً لشركتي وتري و ميوزيك إز ماي لايف، و شكراً مرّة و ١٠٠ مرّة لأبناء جيلي! مش رح نوقف نحلم، و رحنكون قد المسؤولية.”

تدير أعمال الشامي شركة “Music Is My Life” والتوزيع الرقمي لكافة المحتوى الموسيقي لشركة “وتري” وتعلن الشركة بعدّة أعمال للشامي التي ستصدر تباعاً خلال السنة.