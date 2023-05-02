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الشرطة الاسترالية تتهم رجل بسرقة سيارة لاعب التنس الأسترالي كيريوس

منذ 4 دقائق
نيك كيريوس

نيك كيريوس

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ذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء أن الشرطة الأسترالية اتهمت رجلا بالسطو المسلح، وتهديد والدة لاعب التنس نيك كيريوس بالسلاح قبل سرقة سيارته.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) نقلا عن وثائق محكمة محلية بأن الرجل البالغ من العمر 32 عاما المشتبه به في كانبيرا مثل أمام المحكمة اليوم لمواجهة خمسة اتهامات، من بينها عدم الامتثال لأوامر الشرطة بالتوقف والقيادة أثناء توقيفه. وتم رفض الإفراج عنه بكفالة.

وقالت الشرطة في بيان أمس الإثنين إنها تلقت بلاغا يفيد بأن رجلا هدد امرأة بسلاح ناري وسط مزاعم بأنه سرق سيارة.

وأضاف البيان أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا لإيقاف الرجل.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في كانبيرا وعثرت على السيارة حوالى الساعة 9:05 صباح أمس الاثنين 1\5\2023، أي بعد نحو نصف ساعة من بداية الجريمة المزعومة.

وقالت (إيه.بي.سي) إن الرجل صوب بندقية إلى نورليلا والدة كيريوس، وطلب منها مفاتيح سيارته الخضراء من طراز تسلا.

وأضافت نقلا عن وثائق المحكمة، أن كيريوس ساعد الشرطة في تعقب السيارة عبر استخدام تطبيق تحديد المواقع على هاتفه.

    المصدر :
  • رويترز

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