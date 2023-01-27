الجمعة 5 رجب 1444 ﻫ - 27 يناير 2023 |
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الشرطة الاميركية تلقي القبض على قاتلة المبتعث السعودي

منذ 6 دقائق
نيكول ماري رودجرز

نيكول ماري رودجرز

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ألقت شرطة مدينة فيلادلفيا القبض على امرأة من جورجيا على خلفية حادثة الطعن المميتة للمبتعث السعودي الوليد الغريبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة إن نيكول ماري رودجرز، البالغة من العمر 19 عاماً والمتحدرة من مدينة من كولومبوس بولاية جورجيا، محتجزة الآن لديهم.

ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة والسطو وتهم أخرى ذات صلة وفقاً لما نشرته شبكة ABC6 news الأميركية.

ولم تذكر الشرطة سبب طعن رودجرز للمبتعث السعودي، أو ما إذا كانت تعرف الضحية.

ووقعت الجريمة الإثنين في حوالي الساعة 11:50 صباحاً داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث، وأعلن مقتل الغريبي في مكان الحادث.

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