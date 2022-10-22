الشياطين الحمر ينقلبون على رونالدو

أشار تقرير صحفي إنكليزي إلى أن لاعبي مانشستر يونايتد بدأوا ينقلبون على زميلهم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم الشياطين الحمر.

وكان رونالدو قد سرق الأضواء مؤخرًا، بعدما غادر ملعب مباراة يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالبريميرليغ في الدقيقة 88، رافضًا المشاركة كلاعب بديل.

ووفق صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز”، فإن غرفة ملابس الشياطين الحمر تنحاز إلى “إريك تين هاغ”، المدير الفني للفريق، في مواجهة “الدون”.

وأضافت الصحيفة أن الكثير من لاعبي يونايتد، يفضّلون عدم تواجد البرتغالي في تشكيل الفريق، حيث بدأ عدد مناهضيه في الازدياد.

وكان مانشستر يونايتد قد أصدر بيانًا ذكر فيه أن رونالدو لن يكون موجودًا في قائمة الفريق التي ستواجه تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك كعقاب له على مغادرة المباراة الماضية قبل نهايتها.

وحاول رونالدو الرحيل عن الفريق الإنكليزي، الصيف الماضي، عقب إخفاقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بحسب تقارير صحفية عديدة، لكنّه اضطر للبقاء في النهاية بعدما فشل في الاتفاق مع ناد مناسب.