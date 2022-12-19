"الشيخ ميسي".. تفاعلٌ واسع ولقطةٌ للتاريخ

لم تكن المبارة “المجنونة” التي شهدها استاد لوسيل مساء أمس الأحد، عادية على مختلف المستويات، ولم يكن رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم 2022، المشهد الوحيد الذي خطف أنظار وقلوب المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة.

ففيما كان المنتخب الأرجنتيني يحتفل بفوزه، اتّجهت أنظار العالم إلى منح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللاعب ليونيل ميسي “البشت”، حيث تمّ تداول المشهد بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأوساط الإعلامية، لينتشر خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاغ “#الشيخ_ميسي”.

فقد احتفى مغردون خلال مراسم حفل التتويج ببطولة المونديال في نسختها الثانية والعشرين، بمشهد تسلم النجم الأرجنتيني “كأس العالم” مرتديًا “البشت”، وهو زي خليجي تقليدي، في لقطة هي الأبرز في مسيرته الفنيّة، ومن الأبرز في تاريخ كرة القدم.

ومن بين التغريدات التي برزت في هذا الإطار، كتبت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، في “تغريدة” نشرتها عبر “تويتر”: “حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لفتة جميلة وتعبيرًا عن الاعتزاز بالهوية العربية، يهدي النجم ليونيل ميسي بطل كأس العالم البشت العربي”.

حضرة صاحب السمو الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني في لفتة جميلة وتعبيرًا عن الاعتزاز بالهوية العربية، يهدي النجم ليونيل #ميسي بطل كأس العالم البشت العربي 🇶🇦🤍#كأس_العالم_2022_قطر #قطر #الارجنتين pic.twitter.com/BPAu8T5av9 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 18, 2022

فيما أشادت مغردة بطريقة تكريم ميسي، قائلة: “حبيت هالبادرة من أمير قطر الشيخ تميم لمن لبس ميسي البشت وفرحة الفوز ارتبطت بالبشت رمز العزة و الفرح و تراثنا الخليجي الجميل، شكرا قطر استمتعنا بالمونديال وهاللحظة الرائعة من التتويج ويستاهل ولد الإنديز الساحرة”.

حبيت هالبادرة من #أمير_قطر الشيخ تميم لمن لبس #ميسي البشت و فرحة الفوز ارتبطت بالبشت رمز العزة و الفرح و تراثنا الخليجي الجميل، #شكرا_قطر استمتعنا بالمونديال و هاللحظة الرائعة من التتويج و يستاهل ولد الإنديز الساحرة…👏🏻😌♥️🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/gdOHwiICqG — بدور غالي الديدب 🕊✨🤍 (@BedourSoul) December 18, 2022

ومن التغريدات التي برز فيها اسم “الشيخ ميسي” أيضًا:

الشيخ ليونيل ميسي ، أخيرا يرفع كأس العالم 👑🏆🇦🇷 pic.twitter.com/9EEQtc99Gh — ℑ𝔰𝔰𝔞𝔪 ℭ𝔥𝔞𝔬𝔲𝔞𝔩𝔦 (@Chaouali1970) December 18, 2022

بالبشت ..،

الشيخ ليو ميسي رفع الكاس 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/3oTAdZ4JVZ — خالد جاسم (@khalidjassem74) December 18, 2022

الشيخ ميسي الأسطورة … بطل كأس العالم#كاس_العالم_FIFA pic.twitter.com/j5zsRwS8CH — فهد الأحمدي (@fahad_alahmdi88) December 18, 2022

يشار إلى أنّ هذا اللقب هو الأول لميسي في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم، بعد أن شارك في 5 نسخ، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

كما حصد ليونيل ميسي (35 عامًا) جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر، بعد أن سجّل 7 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.