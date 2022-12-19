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"الشيخ ميسي".. تفاعلٌ واسع ولقطةٌ للتاريخ

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2022 10:39 صباحًا
الشيخ تميم يُلبس ميسي "البشت"

الشيخ تميم يُلبس ميسي "البشت"

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لم تكن المبارة “المجنونة” التي شهدها استاد لوسيل مساء أمس الأحد، عادية على مختلف المستويات، ولم يكن رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم 2022، المشهد الوحيد الذي خطف أنظار وقلوب المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة.

ففيما كان المنتخب الأرجنتيني يحتفل بفوزه، اتّجهت أنظار العالم إلى منح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللاعب ليونيل ميسي “البشت”، حيث تمّ تداول المشهد بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأوساط الإعلامية، لينتشر خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاغ “#الشيخ_ميسي”.

فقد احتفى مغردون خلال مراسم حفل التتويج ببطولة المونديال في نسختها الثانية والعشرين، بمشهد تسلم النجم الأرجنتيني “كأس العالم” مرتديًا “البشت”، وهو زي خليجي تقليدي، في لقطة هي الأبرز في مسيرته الفنيّة، ومن الأبرز في تاريخ كرة القدم.

ومن بين التغريدات التي برزت في هذا الإطار، كتبت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، في “تغريدة” نشرتها عبر “تويتر”: “حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لفتة جميلة وتعبيرًا عن الاعتزاز بالهوية العربية، يهدي النجم ليونيل ميسي بطل كأس العالم البشت العربي”.

فيما أشادت مغردة بطريقة تكريم ميسي، قائلة: “حبيت هالبادرة من أمير قطر الشيخ تميم لمن لبس ميسي البشت وفرحة الفوز ارتبطت بالبشت رمز العزة و الفرح و تراثنا الخليجي الجميل، شكرا قطر استمتعنا بالمونديال وهاللحظة الرائعة من التتويج ويستاهل ولد الإنديز الساحرة”.

ومن التغريدات التي برز فيها اسم “الشيخ ميسي” أيضًا:

يشار إلى أنّ هذا اللقب هو الأول لميسي في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم، بعد أن شارك في 5 نسخ، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

كما حصد ليونيل ميسي (35 عامًا) جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر، بعد أن سجّل 7 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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