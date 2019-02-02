بالفيديو: الشيف “بوراك” بحالة ذهول ورعب بعد أن أجبره مليونير “خليجي”على بيع مطعمه !

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بات موقع يوتيوب في الآونة الأخيرة يشهد إنتشار واسع لقنوات يقوم يتابعها عشرات آلاف الأشخاص وتقوم تلك القنوات وأصحابها على المقالب.

إنتشر مقطع فيديو بشكل واسع لرجل يرتدي الزي الخليجي ومعه حراس شخصيين وقد دخولا إلى مطعم المدينة الذي يملكه الطباخ التركي الشهير “بوراك” ولكن ليس لغرض الأكل في المطعم.

وانتشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب وحظي على عدد مشاهدات كبير يظهر فيه لمليونير خليجي وفي نيته شراء مطعم المدينة بأي طريقة حتى لو بالقوة من الشيف بوراك.

ونلاحظ بالفيديو دخول المليونير الخليجي واثق الخطى إلى داخل المطعم محاط بعناصره الأمنيين ومن ثم يجلس على طاولة متطرفة في المطعم، ثم يقول للنادل اذهب وأخر بوراك أن يأتي إلى هنا.

وما أن يأتي بوراك حتى يقول له المليونير الخليجي أنه يريد شراء المطعم الأمر الذي فاجئ الشيف بوراك ولم يعد يعرف كيف يتكلم حتى بدأ يسأل يميناً ويساراً هل هو يمزح ؟.

إصرار المليونير العربي على دفع ثمن المطعم جعل بوراك في حيرة كبيرة والذي كان يرفض بيع مطعمه بأي شكل من الأشكال، إلا أن المليونير يقول له هذا المطعم صار لي ليقوم رجال الأمن للمليونير الخليجي بسحب بوراك خارج المطعم في خطوة أدهشت كل من هو موجود في المطعم.

طبعاً ستقول لنفسك هل هذا الشيء حقيقي في دولة يوجد بها قانون ورجال شرطة وأين هم ولماذا لم يتصل بهم بوراك أو عمال المطعم وإنهاء هذا الضغط على الشيف بوراك، فهو لا يريد بيع مطعمه وإنتهى.

في الحقيقية كل ما ذكر سابقاً وسترونه في الفيديو ليس إلا مقلب قام به اليوتيوبر المصري محمد عيد والذي يهوى عمل المقالب بالمشاهير، وكانت هذه الحلقة من نصيب الشيف بوراك.