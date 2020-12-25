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الشيف بوراك على واجهة برج خليفة احتفالا بافتتاح مطعمه في دبي

منذ 29 دقيقة
الشيف بوراك

الشيف بوراك

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احتفل الشيف التركي بوراك اوزديمير بافتتاح معطمه الجديد في دبي، بعد أشهر من التحضيرات وانتظار الجماهير المتحمسة لتذوق أطعمة الشيف بوراك وعروضه المميزة.

وتزيّن برج خليفة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس، بصورة الشّيف بوراك بمناسبة افتتاح مطعمه.

وقد نشر بوراك عبر صفحته على انستغرام صورة لبرج خليفة، البرج الأعلى في العالم، مزيّناً بصورته واسمه وعلّق قائلاً:”لقد استقبلتني دبي بهذه المفاجأة المذهلة! نحن جاهزون لهذه التّجربة في دبي! لقد افتتحنا مطعمنا!”.

وأُطلق على المطعم إسم “CznBurak” وسيتم افتتاحه يوم الجمعة في وسط مدينة دبي.

ويذكر أن الشيف بوراك قد قام بزيارة إلى لبنان عقب انفجار المرفأ الذي وقع في 4 آب لمدة 4 أيام وذلك تضامنا مع المتضررين ولتقديم المساعدة لهم.

ويتابع الشيف التركي على صفحته الشخصية على انستغرام أكثر من 17 مليون شخصا، منهم أهم مشاهير العالم الذين لا يتوانون عن التعبير عن إعجابهم بكل ما يقدمه الشيف الشاب.

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