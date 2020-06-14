الصورة الأولى لنينا عبد الملك من المستشفى بعد وضع مولودها

نشرت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك أول صورة لها من داخل المستشفى بعد وضعها مولودها الأول من زوجها الإعلامي حسان الشيخ، عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وعلّقت نينا على المنشور كاتبةً:” ٨/٦/٢٠٢٠ الساعة ١١:١١ بالليل الله طعمنا ملاك من السما ، غيرلنا حياتنا وزاد سعادة الله يطعمها لكل انسان، شعور الأمومة ما بينوصف بالكلام”.

وأضافت:”صحيح في وجع جسدي وما في نوم ، بس كل هيدا بينتسى من نظرة شكر او لمسة حنية من طفلك، يا رب يطعم كل محتاج وشكراً من القلب لكل شخص باركلنا”.

وكانت المغنية التي تعيش حالياً مع زوجها في الإمارات، قد كشفت أنها أطلقت اسم “شان” على ابنها.

وسابقاً، أعلنت الفنانة نينا عبدالملك عن زواجها من حسان الشيخ، كاشفة عن أنّ الزواج حصل في 25 من أيلول من العام الفائت، واقتصر على حفل صغير مع عائلتهما في لبنان والإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت عبدالملك في إطلالة مع زوجها، أنّ سبب تكتّمهما على إعلان الزواج هو رغبة شخصية منهما في اختيار التوقيت المناسب. الشيخ وفق ما عرّف عن نفسه، هو إعلامي سوري الجنسية، من مواليد الإمارات ومقيم فيها. فاجأ عبدالملك معترفاً بحبّه لها في عيد ميلادها وطلب يدها للزواج.

وكشفت عبدالملك أنّ أغنية “إلو”، كتبتها ولحّنتها في تلك الليلة، بعدما تأثّرت كثيراً، مشيرة إلى إطلالة حسان في كليب الأغنية من دون أن تكشف عن ملامحه كاملة، ومازحت جمهورها بأنّها منذ ذلك الوقت وهي تضع خاتم الزواج، ولكنّ أحداً لم ينتبه ويأخذ الموضوع في شكل جدّي.