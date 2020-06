الصورة الأولى لنينا عبد الملك من المستشفى بعد وضع مولودها

View this post on Instagram

٨/٦/٢٠٢٠ الساعة ١١:١١ بالليل الله طعمنا ملاك من السما ، غيرلنا حياتنا وزاد سعادة الله يطعمها لكل انسان، شعور الأمومة ما بينوصف بالكلام، صحيح في وجع جسدي وما في نوم ، بس كل هيدا بينتسى من نظرة شكر او لمسة حنية من طفلك، يا رب يطعم كل محتاج 🙏🏼🤍وشكراً من القلب لكل شخص باركلنا