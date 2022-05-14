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الصين تتخلى عن استضافة كأس آسيا 2023

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 14 - مايو - 2022 1:59 مساءً
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت أن الصين تخلت عن حقوق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 للعبة الشعبية بسبب الوضع الخاص بجائحة كوفيد-19 في أراضيها.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا في 10 مدن صينية مختلفة خلال الفترة ما بين 16 يونيو حزيران و16 يوليو تموز العام المقبل. وتقام كأس آسيا كل أربعة أعوام. وقال الاتحاد الآسيوي في بيان “بعد محادثات مطولة بين الطرفين أبلغ الاتحاد الصيني لكرة القدم الاتحاد الآسيوي رسميا بعدم قدرته على تنظيم واستضافة نهائيات كأس آسيا 2023”.

وأضاف البيان “يقر الاتحاد الآسيوي بوجود ظروف استثنائية سببتها جائحة كوفيد-19 وأدت إلى تخلي جمهورية الصين الشعبية عن حقوق الاستضافة”.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه سيعلن القرار الخاص بمكان إقامة البطولة في وقت لاحق.

وتواصل الصين تطبيق إجراءات وقائية كبيرة للتخلص من العدوى بعد زيادة عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في أراضيها خلال الأسابيع الأخيرة.

وألغيت أو تأجلت معظم الأحداث الرياضية التي كانت مقررة في الصين منذ تفشي الجائحة فيما عدا دورة الألعاب الشتوية التي أقيمت في فبراير شباط الماضي وسط إجراءات صحية مشددة.

    المصدر :
  • رويترز

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