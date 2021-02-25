الصين.. زوجان يدفعان غرامة مالية بسبب إنجابهما 7 أطفال

دفع زوجان صينيان غرامة أكثر من مليون يوان (ما يعادل 155 ألف دولار أمريكي) بسبب إنجابهما 7 أطفال.

ووفقا لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، انتهكت تشانغ رونغ رونغ وزوجها القانون، الذي ينص على أنه لا يجوز لمواطني البلاد إنجاب أكثر من طفلين، وقاموا بإنجاب سبعة أطفال ليسجلوا بذلك رقما قياسيا.

وبحسب الصحيفة بدون هذه المدفوعات، لن يحصل الأطفال – خمسة أولاد وبنتان – على وثائق تثبت الهوية الشخصية.

وتدير تشانغ مصنعا للملابس وشركة مجوهرات وأعمال للعناية بالبشرة في مقاطعة غوانجدونغ جنوبي الصين.

على الرغم من حقيقة أن العديد من سيدات الأعمال في الصين يفضلن عدم الإنجاب، قررت تشانغ أن تؤسس عائلة كبيرة، وقالت: “عندما يغادر زوجي ويغادر الأطفال الأكبر سنًا إلى المدرسة، أبقى مع أطفالي الأصغر سنا… وعندما سأتقدم في العمر، سيقومون بزيارتي”.

وكانت السلطات الصينية فرضت، عام 1979، سياسة الطفل الواحد التي هدفت للحد من النمو السكاني. وبموجب هذه السياسة تم فرض عقوبات على المخالفين شملت دفع غرامات والطرد من الوظيفة أو مواجهة الإجهاض الإجباري أو الإخصاء.

ومن أجل أن تواصل الصين نموها الاقتصادي ودعم المسنين فيها تحتاج إلى زيادة في السكان وليس انخفاضاً، وجاء قرار إنهاء سياسة الطفل الواحد في عام 2015 خدمة لهذه الغاية.