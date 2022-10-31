الصين.. قيود كورونا تؤثر على إنتاج هواتف آيفون

قال مصدر لرويترز إن القيود لمجابهة فيروس كورونا في الصين تسببت في إغلاق منتجع ديزني في شنغهاي الاثنين بصورة مؤقتة، وربما ينخفض إنتاج شركة أبل من هواتف آيفون في أحد المصانع الكبرى 30 بالمئة في نوفمبر\تشرين الثاني.

في تشنغتشو، ساد سخط بين عمال مصنع فوكسكون لأجهزة آيفون، والذي يعمل به نحو 200 ألف عامل، بسبب الإجراءات الصارمة للحد من انتشار كوفيد-19، مما دفع العديد منهم إلى الفرار من المنشأة، ودفع ذلك مدنا مجاورة إلى وضع خطط لعزلهم وإعادتهم إلى مدنهم الأصلية.

وقال مصدر مطلع إن إنتاج آيفون في هذا المصنع ربما ينخفض 30 بالمئة في نوفمبر\تشرين الثاني، وإن شركة فوكسكون التي تتخذ من تايوان مقرا لها تعمل على زيادة الإنتاج في مصنع في شينتشين لتعويض النقص.

وفي شنغهاي، أوقف منتجع ديزني بالمدينة فجأة عملياته الاثنين للامتثال لتدابير الوقاية من كوفيد-19، مع مطالبة جميع الزوار وقت الإعلان بالبقاء لحين فحصهم.

وقال المنتجع إنه عجَّل إجراء الاختبارات وإن جميع زواره غادروا بعد أن جاءت جميع نتائج الاختبارات سلبية، وفقا لمتحدث قال إن ديزني تعمل على خطط لإعادة الافتتاح.