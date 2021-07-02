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"الطليان" يلتحقون بالإسبان إلى نصف نهائي كأس أوروبا

3 - يوليو - 2021
المنتخب الإيطالي

المنتخب الإيطالي

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أطاح المنتخب الإيطالي بنظيره البلجيكي المصنف أول عالمياً، وحجز مكاناً له في دور نصف النهائي في بطولة كأس أوروبا 2020.

وانتهت المبارة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ في ربع النهائي، بنتيجة 2-1 للمنتخب لإيطاليا.

وسجل نيكولو باريلا (31) ولورنتسو إينسينيي (44) هدفي إيطاليا، وروميلو لوكاكو (45+2 من ركلة جزاء) هدف بلجيكا.

وضربت إيطاليا موعدًا في نصف النهائي على ملعب ويمبلي الثلاثاء المقبل مع إسبانيا التي أوقفت مغامرة سويسرا بالفوز عليها 3-1 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

وهي المرة الخامسة التي تبلغ فيها إيطاليا نصف النهائي بعد تتويجها بلقب 1968 ووصافتها في نسختي 2000 و2012 وحلولها رابعة في نسختي 1980 عندما تأهلت مباشرة الى هذا الدور و1988، علما بأنها تشارك للمرة العاشرة في تاريخها والسابعة على التوالي منذ غيابها عن نسخة 1992.

وهو الفوز الخامس تواليا لإيطاليا في البطولة فعززت الرقم القياسي في عدد المباريات من دون هزيمة حيث رفعت العدد إلى 32 مباراة (27 فوزا و5 تعادلات) بينها 13 فوزا متتاليا.

ونجحت إيطاليا في استغلال خطأ دفاعي للشياطين الحمر وافتتحت التسجيل، ثم عززت بهدف ثان رائع لنجم نابولي إينسينيي، قبل أن يقلص هداف إنتر ميلان لوكاكو الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وحاولت بلجيكا تدارك الموقف في الشوط الثاني لكن دون جدوى.

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