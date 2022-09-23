العائلة المالكة تمنع عرض لقطات من جنازة الملكة إليزابيث

اعترضت العائلة المالكة البريطانية على لقطات من جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وتم حذف مقاطع فيديو من التداول بموجب اتفاق ‏بين وسائل الإعلام وقصر باكنغهام، وصفته صحيفة “الغارديان”، بأنه شبيه لحق النقض (الفيتو)‏‎.‎

وتقول الصحيفة إن القنوات التلفزيونية البريطانية منحت قصر باكنغهام حق النقض على استخدام لقطات من جنازة الملكة، مما يشير ‏إلى “العلاقة المعقدة بشأن تغطية وسائل الإعلام للنظام الملكي”.‏

وكجزء من اتفاق مع وسائل الإعلام، تم منح العائلة المالكة الحق في طلب عدم استخدام أجزاء معينة من اللقطات المصورة خلال ‏الجنازة في كنيسة وستمنستر وقلعة وندسور مرة أخرى‎.‎

وأرسل عاملون ضمن “الطاقم الملكي” رسائل إلى‎ BBC ‎وITV News ‎وSky News ‎لتوضيح اللقطات التي يرغبون في استبعادها من ‏نشرات الأخبار المستقبلية ووسائل التواصل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، تمت إزالة خمسة مقاطع فيديو قصيرة تظهر أفراد العائلة ‏المالكة من التداول‎.‎

وتلفت الصحيفة إلى أنه “كانت هناك أيضا قيود مفروضة على الأماكن التي يمكن فيها بث لقطات الجنازة، بما في ذلك عدم السماح ‏ببث أجزاء منها على منصات ومواقع فيديو عبر الإنترنت مثل‎ TikTok”.‎

وتم، الاثنين، إنزال نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى القبو الملكي في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور، التي تضم أيضا نعش زوجها ‏الراحل، الأمير فيليب‎.‎

وكانت تلك اللحظة الأخيرة التي أمكن فيها للجمهور رؤية نعش الملكة الراحلة‎.‎