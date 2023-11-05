الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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العالم الهولندي يستذكر تاريخ "فلسطين" لكشف "سخافة الادّعاء الصهيوني"

منذ 47 دقيقة
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

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جدّد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس دفاعه عن حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم، منتقدًا سياسة التهجير القسري التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرئيلي.

فقد دأب خبير الزلازل طوال الفترة الماضية على الدفاع عن الفلسطينيين، لا سيما مع ارتفاع أعداد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي آخر تصريحاته المتعلقة بهذا الموضوع، دخل هوغربيتس في جدل تاريخي على منصة “إكس” حول تسمية “فلسطين” ونشوئها قبل قيام دولة “إسرائيل” بسنوات طويلة جدًا تعود إلى مئات السنوات قبل الميلاد.

فلسيت.. أصلها مصري

فقد رأى الخبير الهولندي في تغريدة على حسابه أمس، أنه “قبل وجود مملكة إسرائيل كانت هناك مملكة مصر والتي كانت تشمل فلسيت (أي فلسطين) وفق ما أسماها المصريون قديمًا”.

كما اقترح استعادة المصريين لكافة الأراضي الفلسطينية، كاتبًا “ربما يجب على المصريين استعادتها إذن”؟، في محاولة منه لتقويض الادعاءات الإسرائيلية التي ترتكز على ما تصفه بـ “الأحقية التاريخية للشعب اليهودي بالأراضي الفلسطينية”.

وشدد على أن “قيام أي دولة عن طريق طرد السكان الأصليين يعد جريمة”.

كما أشار في تغريدة أخرى إلى أنّ المصريين القدماء كانوا يطلقون على فلسطين تسمية “بيلسيت” خلال 1500-1100 قبل الميلاد). وقال: “من هنا جاء اسم فلسطين.. قبل وجود أي أرض أو مملكة تسمى إسرائيل.”

وأردف “أنا فقط أشير إلى هذا لأبين مدى سخافة الادعاء الصهيوني”.

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