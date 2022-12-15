العاهل المغربيّ يُهنّئ منتخب بلاده: مشوار رائع وإنجازات مشرّفة

بعد أن قدّم المنتخب المغربي صورة مشرّفة في مونديال قطر 2022، مسطّرًا ملحمة كرويّة غير مسبوقة في تاريخ العرب والأفارقة، أشاد ملك المغرب محمد السادس، بأداء لاعبي بلاده، وذلك في اتصالين هاتفيين مع كلّ من المدرّب وليد الركراكي وقائد المنتخب رومان سايس.

فقد وجه الملك محمد السادس، تحيته إلى وليد الركراكي مدرب المنتخب ولاعبيه على “المشوار الرائع” في كأس العالم لكرة القدم، رغم الخسارة أمام فرنسا حاملة اللقب في الدور قبل النهائي.

كما قالت وكالة الأنباء المغربية، إنّ العاهل المغربي نوّه في اتصاله بالركراكي بنجاحه في تكوين فريق من اللاعبين “يتمتّع بالتماسك والروح القتالية، بما مكّنه من تسجيل حضور متميّز في هذه التظاهرة، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية”.

وفي اتصاله بقائد المنتخب، أعرب الملك محمد السادس عن “تهنئته الحارّة لمجموع الفريق”، وأبلغه “تحية نابضة بالحياة لكل مكوناته بعد الإنجازات الرائعة خلال هذه الكأس مع تمنيات بالتوفيق الكامل في المباريات المقبلة”.

كذلك أشاد الملك محمد السادس بأداء الركراكي الذي استطاع تكوين فريق قوي بعد أشهر قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب الوطني.